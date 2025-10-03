Вероятный киллер умер, проблемы со здоровьем и закрытие заседания: подробности по делу миллиардера Сулейманова

Миллиардер дважды обратился за медицинской помощью во время допроса в здании на Петровке, 38. К бизнесмену вызывали скорую из-за острых болей в спине и шее. Медики оказали Сулейманову экстренную помощь и сделали обезболивающие уколы прямо в помещении ведомства, после чего следственные действия продолжились. Ранее у бизнесмена уже отмечались проблемы с сердцем, из-за чего силовикам пришлось несколько раз вызывать скорую помощь. Сейчас адвокаты Сулейманова намерены настаивать на том, чтобы суд отказал в его аресте в связи с состоянием здоровья. Защита подчеркивает, что дальнейшее пребывание в изоляторе может представлять угрозу для жизни их подзащитного.