Пропавшего при загадочных обстоятельствах в Бразилии россиянина нашли мёртвым

По данным издания, 33-летний Денис Копанев прибыл в Рио-де-Жанейро на отдых и планировал встретиться с другом из США в Сан-Паулу. Однако за день до запланированной встречи, 9 июня, мужчина, направлявшийся к смотровой площадке Виста-Чинеза, перестал выходить на связь. Его американский друг поднял тревогу, что положило начало поискам.