Женщина в Крыму вырастила марихуану ради лечения суставов и попала под суд

В Симферополе 53-летняя женщина предстанет перед судом за выращивание марихуаны с целью лечения суставов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
— В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2025» в сентябре текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Симферополю обнаружили у женщины дома три куста конопли, аккуратно выращенные в ведрах, — сообщили в ведомстве.
С одного куста были сорваны листья — их хозяйка готовила к сушке. Изъятое растение общим весом 85 граммов было направлено на экспертизу, где подтвердили, что это марихуана. Женщина сказала, что год назад узнала о «целебных свойствах» марихуаны и решила вырастить ее для личного использования.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ей избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее к тюремному сроку приговорили мужчину, который оборудовал нарколабораторию в доме в подмосковном поселке Лотошино. Он изготавливал и хранил для дальнейшей продажи метилэфедрон. При обыске в жилище нашли свыше 115 килограммов запрещенных веществ. Фигуранта осудили на 15,5 года.