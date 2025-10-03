Женщина в Крыму вырастила марихуану ради лечения суставов и попала под суд

С одного куста были сорваны листья — их хозяйка готовила к сушке. Изъятое растение общим весом 85 граммов было направлено на экспертизу, где подтвердили, что это марихуана. Женщина сказала, что год назад узнала о «целебных свойствах» марихуаны и решила вырастить ее для личного использования.