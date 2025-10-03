Авторитетный американский журнал восхитился российским оружием

«Имея в арсенале такую систему, как “Ярс”, Россия может гарантировать, что НАТО будут тщательно обдумывать свои действия, прежде чем оказать чрезмерное давление на Кремль», — говорится в публикации The National Interest. Авторы материала подчеркивают, что ракетный комплекс создавался для стратегического сдерживания, а его современные характеристики вызывают обеспокоенность на Западе.