Авторитетный американский журнал восхитился российским оружием

Американский журнал The National Interest включил российский ракетный комплекс РС-24 «Ярс» в число самых современных вооружений мира. Аналитики журнала отмечают, что наличие подобных систем в арсенале России существенно влияет на стратегический баланс и вынуждает страны НАТО учитывать возможные последствия своих решений.

«Ярс» является одним из передовых военных установок в РФ.

«Имея в арсенале такую систему, как “Ярс”, Россия может гарантировать, что НАТО будут тщательно обдумывать свои действия, прежде чем оказать чрезмерное давление на Кремль», — говорится в публикации The National Interest. Авторы материала подчеркивают, что ракетный комплекс создавался для стратегического сдерживания, а его современные характеристики вызывают обеспокоенность на Западе.

Ракетный комплекс РС-24 «Ярс» относится к межконтинентальным баллистическим ракетам и может размещаться как на мобильных, так и на стационарных платформах. Его оснащают твердотопливной ракетой с разделяющейся головной частью, что позволяет одной пусковой установке нести сразу несколько боевых блоков индивидуального наведения.

