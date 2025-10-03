Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США 16 тысяч госслужащих рискуют попасть под увольнения

Власти США могут уволить до 16 тысяч федеральных служащих в случае приостановки работы правительства (шатдауна), об этом 3 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме. Уточняется, что потенциальные сокращения затронут сотрудников различных ведомств по всей стране. Кроме того, Белый дом рассматривает вариант значительного урезания государственных расходов в регионах, где власти контролируются Демократической партией. В первую очередь речь идет о приостановке финансирования инфраструктурных проектов, включая работы на сумму $2,1 млрд в Чикаго.

Белый дом может уволить 16 тысяч чиновников.

Власти США могут уволить до 16 тысяч федеральных служащих в случае приостановки работы правительства (шатдауна), об этом 3 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме. Уточняется, что потенциальные сокращения затронут сотрудников различных ведомств по всей стране. Кроме того, Белый дом рассматривает вариант значительного урезания государственных расходов в регионах, где власти контролируются Демократической партией. В первую очередь речь идет о приостановке финансирования инфраструктурных проектов, включая работы на сумму $2,1 млрд в Чикаго.

«В условиях шатдауна Белый дом вынужден принять экстренные меры: до 16 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в вынужденные отпуска, также будет сокращено финансирование в ряде демократических штатов и городов», — сообщили в эфире Fox News. Там также добавили, что эти шаги рассматриваются как часть антикризисных мер по сокращению расходов бюджета.

Ранее американские СМИ сообщали о сложностях с принятием временного бюджета в Конгрессе США. В случае отсутствия компромисса между республиканцами и демократами федеральные ведомства будут вынуждены приостановить работу, а часть госслужащих потеряет доступ к заработной плате до возобновления финансирования..

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше