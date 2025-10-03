Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два ребенка и мужчина пострадали из-за ударов ВСУ по ДНР

Три жителя Горловки, среди которых двое детей, получили ранения в результате вооруженных атак со стороны ВСУ. Инциденты произошли в Никитовском районе города, пострадали подростки 2009 и 2011 годов рождения, а также 65-летний мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В ДНР трое человек пострадали от атак БПЛА.

Три жителя Горловки, среди которых двое детей, получили ранения в результате вооруженных атак со стороны ВСУ. Инциденты произошли в Никитовском районе города, пострадали подростки 2009 и 2011 годов рождения, а также 65-летний мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки двое подростков получили ранения при подрыве на взрывоопасном предмете. Еще один мужчина — после сброса взрывоопасного предмета с БПЛА", — отметил глава ДНР.

Пушилин уточнил, что зафиксированы две вооруженные атаки с применением ударных беспилотников. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Пушилин уточнял, что ВС РФ продолжают продвижение на константиновском направлении в ДНР. Он отметил, что в результате наступления противник был прижат к Клебан-Быкскому водохранилищу.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше