В Германии пенсионер отравил ядовитым газом более 20 человек

Выяснилось, что большое количество средств для борьбы с вредителями в подвале хранил 79-летний пенсионер. Установлено, что раньше он работал каммеръягером. Причина возгорания еще не установлена. В отношении владельца подвала начато расследование по факту неосторожного обращения с ядовитыми веществами. Ядовитый газ изолировали и вывезли.