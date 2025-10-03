Ричмонд
В Германии пенсионер отравил ядовитым газом более 20 человек

Среди отравившихся жильцы дома, пожарные и полицейские.

Источник: Аргументы и факты

В немецком городе Магдебурге более 20 человек отравились используемым для борьбы с вредителями ядовитым газом фосфином во время пожара в подвале жилого дома на улице Харбкерштрассе. Об этом пишет Bild.

На место возгорания прибыли спасательные службы в защитных костюмах и масках. Полицейские перекрыли улицы, а криминалисты начали сбор улик. Резкий запах, напоминающий тухлую рыбу и чеснок, заметили пожарные. Бесцветный газ фосфин легко воспламеняется и крайне токсичен.

«В районе Штадтфельд-Вест на улице Харбкерштрассе произошла авария. При этом были высвобождены опасные вещества, которые могут нанести вред здоровью», — рассказал журналистам представитель полиции Себастьян Алиш.

Среди пострадавших оказались не только жильцы, а также пожарные и полицейские. Часть людей с отравлением доставили в больницу.

Выяснилось, что большое количество средств для борьбы с вредителями в подвале хранил 79-летний пенсионер. Установлено, что раньше он работал каммеръягером. Причина возгорания еще не установлена. В отношении владельца подвала начато расследование по факту неосторожного обращения с ядовитыми веществами. Ядовитый газ изолировали и вывезли.

Ранее в больницу Екатеринбурга доставили 12 школьников из-за проблем с дыханием.