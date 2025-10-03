Ричмонд
В Мозырском районе нога мужчины застряла в ленте картофелеуборочного комбайна, на помощь пришли спасатели

Как было установлено, мужчина пытался очистить ленту от сорняков, в результате его ногу закрутило.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе спасатели помогли мужчине, нога которого застряла в транспортерной ленте картофелеуборочного комбайна, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня по номеру 112 спасателям сообщили о необходимости оказать помощь в извлечении человека из транспортерной ленты картофелеуборочного комбайна. Случай произошел в поле возле д. Каменка Мозырского района.

Работники МЧС при помощи бензореза и гидравлического инструмента освободили пострадавшего, он был госпитализирован. -0-