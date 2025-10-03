Bild: замеченные в Мюнхене дроны могли летать и над объектами бундесвера

Дроны, замеченные над аэропортом в Мюнхене, могли летать и над «инновационным центром» немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге. Об этом в пятницу пишет Bild.
Вечером в четверг аэропорт Мюнхена на несколько часов ограничил полеты из-за обнаружения беспилотников неизвестного происхождения.
«Первые дроны были замечены уже в 19:30 (20:30 мск) над аэродромом в Эрдинге. Там есть инновационный центр бундесвера, где испытываются дроны нового поколения… В 20:30 (21:30 мск) дроны были замечены в аэропорту Мюнхена», — пишет немецкая газета.
По данным Bild, над аэропортом видели «до шести» БПЛА, хотя бундесвер заявляет лишь о пяти дронах.
Инциденты с беспилотниками ранее также были зафиксированы в Дании и Норвегии.