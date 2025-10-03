На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщил о землетрясении с магнитудой 5,7 по шкале Рихтера, зафиксированном в прибрежной зоне полуострова Камчатка.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 203 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 55 км.
Ранее, 30 июля, на Камчатке произошло землетрясение с магнитудой 8,8, ставшее самым мощным с 1952 года. После этого специалисты ежедневно регистрируют афтершоки — повторные подземные толчки.
Ранее также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центре Ирана.