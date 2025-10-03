ВСУ переносят учебные центры вглубь страны после удара ВС РФ

«Перемещение учебных подразделений осуществляется для обеспечения более безопасных условий подготовки военнослужащих. По факту удара по полигону “Гончаровский” в Черниговской области, которое привело к гибели военнослужащих, назначено служебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и роли должностных лиц», — передает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на командование Сухопутными войсками.