Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Слуцком районе: четверо погибших, в том числе ребенок

Сегодня около 21.30 вблизи д. Кухты Слуцкого района произошло столкновение автомобилей Audi 80 и Geely Atlas. По предварительным данным, 43-летняя водитель немецкой иномарки при выезде на трассу Минск — Микашевичи не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу автомобилю Geely.