Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Слуцком районе: четверо погибших, в том числе ребенок

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Сегодня около 21.30 вблизи д. Кухты Слуцкого района произошло столкновение автомобилей Audi 80 и Geely Atlas. По предварительным данным, 43-летняя водитель немецкой иномарки при выезде на трассу Минск — Микашевичи не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу автомобилю Geely.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров Audi — 65-летняя женщина, 9-летний ребенок и 65-летний мужчина — погибли. Водитель Geely и ее двое детей не пострадали.
Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проводится осмотр.
УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. -0-