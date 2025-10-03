В Москве спасли кошку, которая четыре дня провела в стене дома

А ранее в Сочи медведь под покровом ночи угнал мусорный контейнер. Очевидец заснял, как медведь подошёл к мусорному баку, поднялся на задние лапы и выкатил его с площадки. Животное несколько раз заглядывало внутрь контейнера, а затем, снова встав на задние лапы, откатило его за угол здания.