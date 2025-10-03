Ричмонд
В России закрыли два аэропорта

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Сочи, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации не уточнил, как долго ограничения будут действовать.

Ранее в России вводили ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.