Олимпийский чемпион из США Снайдер: Россия — очень красивая страна

Россия — очень гостеприимная страна. В ней живут добрые люди, которые любят спорт. Об этом заявил олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер. Своими впечатлениями атлет поделился после поездок по РФ и общения с жителями.

Олимпийский чемпион поразился гостеприимству россиян.



«Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось столько раз побывать в России. Я побывал в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске. Страна очень красивая. Люди здесь очень добрые и гостеприимные. Они любят борьбу», — отметил борец в интервью сайту Odds.ru.

Как сообщало URA.RU ранее, канадский новобранец ХК «Трактор» Крис Дригер поразился атмосферой фестиваля Traktor Winline Fest. Он поделился, что с первых игр и тренировок проникся атмосферой Челябинска как хоккейного города.