Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, есть пострадавший

Мужчина самостоятельно добрался до медпункта, где ему диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины на правой кисти. Пострадавшего направили в областную клиническую больницу, сама техника также была повреждена.
Ранее украинский беспилотник нанёс удар по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки осколочные ранения получили двое мирных жителей — мужчина и женщина. Им была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Помимо этого значительные повреждения получил находившийся поблизости грузовой автомобиль.
