Японцы остались без пива из-за кибератаки

Крупнейший японский производитель пива Asahi Group сообщил о масштабной кибератаке, которая фактически парализовала его дистрибуцию.
Как отметили в компании 3 октября, возобновление поставок в ближайшее время не ожидается, что уже вызывает опасения по поводу возможного дефицита продукции в торговых сетях.
Инцидент произошёл 30 сентября и привёл к серьёзному сбою в системе управления логистикой. В результате Asahi пришлось приостановить приём заказов и отгрузку напитков, включая главный бренд компании — Asahi Super Dry.
Хотя само производство не подверглось прямому воздействию хакеров, его также приостановили из-за невозможности отгрузки готовой продукции. По предварительной информации, кибератака носила характер вымогательства.
