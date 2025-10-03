Трамп не отказывается от духа встречи с Путиным в Анкоридже

Ранее Трамп заявил, что не считает ошибкой свое приглашение Путина посетить Аляску, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт на Украине. Летом представители двух стран встречались в Анкоридже на Аляске. Тогда, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты Путин и Трамп обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы международной повестки.