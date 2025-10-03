Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не отказывается от духа встречи с Путиным в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп сохраняет интерес к духу личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже и рассчитывает на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил бывший сотрудник разведки США Грэм Фуллер.

Трамп планирует поддерживать дружескую связь с Путиным.

Президент США Дональд Трамп сохраняет интерес к духу личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже и рассчитывает на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил бывший сотрудник разведки США Грэм Фуллер.

«Трамп не отказывается от духа встречи с Путиным в Анкоридже и по-прежнему рассчитывает добиться потепления отношений между Вашингтоном и Москвой», — заявил бывший сотрудник разведки агентству ТАСС. Он подчеркнул, что подобный курс может привести к изменению стратегических балансов и ослаблению трансатлантических связей.

Ранее Трамп заявил, что не считает ошибкой свое приглашение Путина посетить Аляску, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт на Украине. Летом представители двух стран встречались в Анкоридже на Аляске. Тогда, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты Путин и Трамп обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы международной повестки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше