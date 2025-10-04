Ричмонд
В Горловке из-за атаки ВСУ повреждены дома и образовательное учреждение

Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) привела к повреждениям объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Также он уточнил, что в центре Горловки повреждён ряд многоквартирных домов.

Источник: Life.ru

«По уточнённой информации, вследствие массовой атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки повреждён ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования», — написал он в своём телеграм-канале.

Мэр также сообщил, что в центре Горловки в результате атаки украинского дрона была ранена мирная жительница. Кроме того, был повреждён гражданский автомобиль.

Ранее сообщалось, что в селе Ясные Зори Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал сельхозтехнику, которая была задействована в полевых работах. В результате удара пострадал водитель. Мужчина самостоятельно добрался до медпункта, где ему диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины на правой кисти. Пострадавшего направили в областную клиническую больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

