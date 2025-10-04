Жуткое ДТП под Слуцком унесло жизни четверых человек, среди них 9-летний ребенок

Министерство внутренних дел Беларуси рассказало о жутком ДТП с четырьмя погибшими, среди которых ребенок, под Слуцком.
Трагедия произошла около 21.00 на 94 километре дороги Р-23 «Минск-Микашевичи». По предварительной информации Госавтоинспекции, легковая Audi с 43-летней женщиной за рулем выезжала из местного проезда в деревне Городище. Она не уступила дорогу и столкнулась с Geely.
Жуткое ДТП с четырьмя погибшими, среди которых ребенок, произошло под Слуцком. Фото: МВД Беларуси.
«В результате ДТП погибли водитель Audi и трое ее пассажиров (мужчина и женщина 65 лет, а также 9-летний мальчик)», — сказали МВД.
Информацию о страшной аварии обещают дополнить, но по снимкам с места столкновения ясно, что там работают не менее двух единиц техники спасателей, а также минимум две кареты скорой помощи. Известно, что министр внутренних дел Иван Кубраков дал указание выбыть на место ДТП начальнику главного управения ГАИ МВД Виктору Ротченкову.
