Жуткое ДТП под Слуцком унесло жизни четверых человек, среди них 9-летний ребенок

Информацию о страшной аварии обещают дополнить, но по снимкам с места столкновения ясно, что там работают не менее двух единиц техники спасателей, а также минимум две кареты скорой помощи. Известно, что министр внутренних дел Иван Кубраков дал указание выбыть на место ДТП начальнику главного управения ГАИ МВД Виктору Ротченкову.