В аэропорту Калуги введены ограничения

В аэропорту Калуги (Грабцево) с 3 октября 2025 года действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Мера введена для всех авиакомпаний и распространяется на все рейсы, следующих в Калугу и из Калуги.