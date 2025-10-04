Ричмонд
Аэропорт Мюнхена второй раз за сутки приостановил полеты из-за БПЛА

Аэропорт Мюнхена второй раз сутки приостановил полеты из-за сообщений о замеченных БПЛА. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пилота отмененного рейса. По его словам, обе взлетно-посадочные полосы аэропорта были закрыты. В воздухе работают полицейские вертолеты.

Источник: AP 2024

Представитель полиции аэропорта подтвердил закрытие полос, отметив, что причина происшествия пока не установлена.

В четверг вечером полеты в аэропорту Мюнхена уже ограничивались на несколько часов из-за обнаружения дронов неизвестного происхождения. По данным газеты Bild, беспилотники также были замечены над «инновационным центром» немецкого бундесвеpa на аэродроме в Эрдинге.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
