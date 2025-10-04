Почти 30 школьников в Карелии заразились кишечной инфекцией

В Нововилговской школе № 3, расположенной в поселке Новая Вилга (Карелия), зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди 27 учеников начальных классов. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Один ребенок был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу, его состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. Остальные заболевшие дети находятся на амбулаторном лечении с легкой формой инфекции, за их состоянием, а также состоянием их семей, пристально следят медики.
Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания, все ученики школы № 3 с 3 октября переведены на дистанционный формат обучения, говорится в сообщении.
Ранее случаи заболевания опасным вирусом Коксаки выявили в детских садах Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края.