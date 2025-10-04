В Ницце из-за стрельбы погибли два человека

На западе Ниццы, в районе Мулен неподалёку от аэропорта, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и ещё пятеро получили ранения. Об этом вечером сообщила префектура департамента Приморские Альпы.
Согласно официальной информации, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё трое получили лёгкие ранения. На месте инцидента работают полиция и службы экстренного реагирования. Глава МВД Франции Брюно Ретайо распорядился усилить район дополнительными подразделениями правоохранителей.
По сведениям газеты Nice Matin, стрельбу устроил мужчина с автоматом Калашникова. Он вышел из автомобиля, где находился на пассажирском сиденье, и открыл огонь. По предварительной версии, происшествие связано с разборками между наркоторговцами.
Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган произошла стрельба в церкви мормонов.