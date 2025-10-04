Ричмонд
В Ницце из-за стрельбы погибли два человека

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё трое получили лёгкие ранения.

Источник: Аргументы и факты

На западе Ниццы, в районе Мулен неподалёку от аэропорта, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и ещё пятеро получили ранения. Об этом вечером сообщила префектура департамента Приморские Альпы.

Согласно официальной информации, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё трое получили лёгкие ранения. На месте инцидента работают полиция и службы экстренного реагирования. Глава МВД Франции Брюно Ретайо распорядился усилить район дополнительными подразделениями правоохранителей.

По сведениям газеты Nice Matin, стрельбу устроил мужчина с автоматом Калашникова. Он вышел из автомобиля, где находился на пассажирском сиденье, и открыл огонь. По предварительной версии, происшествие связано с разборками между наркоторговцами.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган произошла стрельба в церкви мормонов.