Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норвегии нашли пропавших на границе с Россией военных

Пропавшие 2 октября во время учений пятеро норвежских военных были найдены живыми. Об этом сообщает портал VG.

Источник: AP 2024

Изначально пропали десять военных. Пятеро из них позже были найдены, они не пострадали. При этом судьба еще пятерых оставалась неизвестной. Позднее их удалось найти.

Несколько военнослужащих вышли к КПП, установленному военными вдоль автомагистрали E6. Остальные сообщили о себе по каналам связи. В итоге все солдаты благополучно вернулись на базу, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Норвегии во время учений в граничащем с Россией Финнмарке пропали пятеро солдат-призывников. В поисках были задействованы беспилотники и собаки.