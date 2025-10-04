Юноша в Челябинске на видео порвал паспорт РФ, возбуждено уголовное дело

В Челябинске молодой человек на камеру разорвал российский паспорт. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, юноша является выходцем из Казахстана и получил российский паспорт недавно.
По предварительной информации, инцидент произошел, когда юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы обнаружили в социальных сетях видео, на котором группа молодых людей, ругаясь матом, рвет российский паспорт с гербом РФ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 329 Уголовного кодекса РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации). Подозреваемые были доставлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
— Глупость своего поступка, судя по постам в ТГ, компания осознала только после моей публикации. Как пишут молодые люди в канале, видео снимали для хайпа, — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
В августе в Краснодарском крае к административной ответственности был привлечен 53-летний блогер из Белореченска, который во время онлайн-трансляции сжег свой паспорт и выкрикивал националистические лозунги.