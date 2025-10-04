Во Франции раскрыли детали кровавой разборки наркобанд в центре Ниццы

Во французском городе Ницца вечером произошел инцидент со стрельбой, в результате которого два человека погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили местные власти в официальной публикации в социальной сети X, происшествие связано с разборками наркоторговцев.
Согласно заявлению префектуры департамента Приморские Альпы, стрельба вспыхнула в городском квартале Мулен. Уточняется, что двое пострадавших получили тяжелые ранения, а трое отделались более легкими травмами.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози напрямую связал инцидент с криминальными разборками на почве наркобизнеса, охарактеризовав произошедшее как налет, совершенный на фоне бандитизма, связанного с оборотом наркотиков.
Для обеспечения безопасности в районе и стабилизации обстановки исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо распорядился направить в квартал Мулен дополнительные силы правопорядка.
