Во Франции раскрыли детали кровавой разборки наркобанд в центре Ниццы

Во французском городе Ницца вечером произошел инцидент со стрельбой, в результате которого два человека погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили местные власти в официальной публикации в социальной сети X, происшествие связано с разборками наркоторговцев.