Полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода в Петербурге

По данным следствия, один из сотрудников патрульно-постовой службы почувствовал себя плохо во время дежурства, потерял сознание, что привело к выезду служебной машины на тротуар. Один из пострадавших пешеходов был доставлен в больницу, второй скончался на месте от полученных травм.