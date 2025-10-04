Полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого полицейский автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. Трагедия произошла возле дома № 65 по Шпалерной улице. Об этом сообщили в пятницу, 3 октября, в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, один из сотрудников патрульно-постовой службы почувствовал себя плохо во время дежурства, потерял сознание, что привело к выезду служебной машины на тротуар. Один из пострадавших пешеходов был доставлен в больницу, второй скончался на месте от полученных травм.
Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и МВД. Проводится осмотр места ДТП, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы, говорится в сообщении.
Ранее водитель мотоцикла сбил двух человек, переходивших дорогу на Свободном проспекте в Москве. Один из пешеходов впоследствии скончался в больнице.