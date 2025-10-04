Ричмонд
Суд признал законным штраф лидеру группы «Ногу свело!»

Штраф был выписан за размещение сообщений в соцсетях без обязательной пометки об иноагенте.

Источник: Аргументы и факты

Московский городской суд оставил в силе штраф в размере 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому* за отсутствие необходимой маркировки в интернет-публикациях.

Штраф был выписан за размещение сообщений в Telegram-канале музыканта без обязательной пометки об иноагенте. Защита Покровского пыталась оспорить решение, указывая на отсутствие состава правонарушения и нарушение его прав, а также апеллировала к свободе выражения мнений. Однако суд не принял эти доводы.

В постановлении отмечается, что у музыканта имелась возможность соблюдать требования законодательства, однако доказательств того, что он предпринял все необходимые меры, представлено не было. В связи с этим жалоба была отклонена, а штраф признан законным.

Ранее сообщалось, что уехавший из России актер-иноагент Артур Смольянинов** погасил имеющиеся долги, в связи с чем исполнительные производства против него закрыты.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Признан в России иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов.