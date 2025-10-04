Ричмонд
Президент Польши отправил войска на границу с Германией и Литвой

Вооруженные силы Польши отправлены на государственную границу с Германией и Литвой. Такое постановление подписал президент страны Кароль Навроцкий. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности республики.

Военные Польши будут охранять границы с 5 октбяря.

«Президент Республики Польша, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — говорится в заявлении ведомства. Военные буду осуществлять контроль границы с 5 октября.

В документе подчеркивается, что военнослужащие будут работать совместно с пограничниками на пунктах пропуска и в приграничной зоне. Меры вводятся для «обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка» на участках, прилегающих к Германии и Литве.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна рассчитывает стать крупнейшим бенефициаром в осстановления Украины. По словам главы МИД, исторические, языковые и географические связи делают республику очень выгодной площадкой для западных инвесторов, заинтересованных в восстановлении соседней страны.