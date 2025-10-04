Президент Польши отправил войска на границу с Германией и Литвой

В документе подчеркивается, что военнослужащие будут работать совместно с пограничниками на пунктах пропуска и в приграничной зоне. Меры вводятся для «обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка» на участках, прилегающих к Германии и Литве.