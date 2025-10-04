Китай предложил США инвестиции на триллион долларов за отмену ограничений

Ричмонд
Китай предложил США крупные инвестиции.

Власти Китая настаивают на отмене ограничений для сделок между КНР и США, ранее введенных из-за соображений национальной безопасности. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в обмен Пекин предложил вложить в американскую экономику инвестиции, сумма которых может достичь одного триллиона долларов.

«Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета», — цитирует Bloomberg материалы своих информаторов. По словам источников, Пекин рассчитывает снять ограничения на участие китайских компаний в ряде американских секторов, которые ранее были закрыты для иностранных инвесторов по мотивам безопасности.

Собеседники агентства пояснили, что сумма возможных вложений со стороны Китая была озвучена еще в начале текущего года. По их данным, речь идет о вливаниях в инфраструктуру, промышленность и высокотехнологичный сектор США. В настоящее время, по информации Bloomberg, стороны продолжают обсуждать детали возможной сделки, однако конкретных решений по снятию ограничений пока не принято.