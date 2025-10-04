Китай предложил США инвестиции на триллион долларов за отмену ограничений

Собеседники агентства пояснили, что сумма возможных вложений со стороны Китая была озвучена еще в начале текущего года. По их данным, речь идет о вливаниях в инфраструктуру, промышленность и высокотехнологичный сектор США. В настоящее время, по информации Bloomberg, стороны продолжают обсуждать детали возможной сделки, однако конкретных решений по снятию ограничений пока не принято.