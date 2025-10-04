В Латвии пограничники задержали беженца, который пытался пересечь границу с РФ

А ранее стало известно, что Латвия планирует создать систему природной обороны в районе границы с Россией и Белоруссией, восстановив разрушенные болотные экосистемы. Инициатива находит поддержку и в соседней Литве. Эксперты отмечают, что восстановленные болота могут стать серьёзным природным препятствием для потенциального продвижения военной техники.