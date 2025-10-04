Студентка из Хабаровска перевела аферистам полмиллиона рублей

История началась с сообщения в соцсети. Студентке написал якобы проректор вуза и предупредил об утечке ее персональных данных. Спустя несколько часов на телефон девушки стали звонить «сотрудники полиции». Они убедили ее, что от ее имени действуют мошенники и оформляют кредиты в разных банках.