Студентка из Хабаровска перевела аферистам полмиллиона рублей

21-летняя девушка стала жертвой обманщиков. Напуганная разговорами о хищении денег и «уголовном деле», она собственноручно оформила кредит и перевела все деньги преступникам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
История началась с сообщения в соцсети. Студентке написал якобы проректор вуза и предупредил об утечке ее персональных данных. Спустя несколько часов на телефон девушки стали звонить «сотрудники полиции». Они убедили ее, что от ее имени действуют мошенники и оформляют кредиты в разных банках.
«Чтобы “спасти деньги”, обманутую студентку заставили саму взять кредит. Полученные 500 тысяч рублей она перевела на счета аферистов через систему быстрых платежей», — рассказали в прокуратуре ЕАО.
Девушка верила, что спасает свои финансы. На деле же — потеряла все до копейки. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».