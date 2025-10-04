В США раскрыли, почему Украина не получит обещанные ракеты

Поставка ракет Tomahawk может стать красной линией между Вашингтоном и Москвой.
Киев вряд ли сможет получить от США крылатые ракеты Tomahawk. Все потому, что предоставление такого вооружения Украине является «красной линией» для Москвы, которую американский президент Дональд Трамп не намерен пересекать. Об этом пишут западные СМИ.
«У США небольшой запас данных ракет. Их производят менее 200 единиц в год. В связи с чем Украина вряд ли получит их в большом количестве, если вообще получит», — говорится в публикации журнала American Conservative.
При этом, по сведениям издания, для эффективного применения Tomahawk Киев нуждается в специальных платформах. Их на вооружении Украины нет.
Ранее Reuters сообщало, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk маловероятна. Предполагается, что Киеву могут поставить другие системы с меньшей дальностью действия.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка Киеву ракет Tomahawk приведет к новому витку напряженности в украинском конфликте и потребует адекватного ответа России. Также он заявил, что ни один вид вооружения не способен стать для Украины «волшебной пилюлей».