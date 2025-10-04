В США раскрыли, почему Украина не получит обещанные ракеты

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка Киеву ракет Tomahawk приведет к новому витку напряженности в украинском конфликте и потребует адекватного ответа России. Также он заявил, что ни один вид вооружения не способен стать для Украины «волшебной пилюлей».