Кадыров: из Чечни в зону СВО направлены 23 тысяч добровольцев

«Из Чеченской республики в зону проведения СВО направлено 64 137 бойцов, в том числе 22 986 добровольцев. Мы вносим весомый вклад в приближение победы. Президент России Владимир Путин высоко оценивает наши усилия, и мы обязаны продолжать работать с еще большей отдачей», — заявил Кадыров на расширенном совещании с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов.