Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники уговаривали женщину сделать ЭКО, чтобы забрать материнский капитал

В Москве была раскрыта изощренная мошенническая схема, в рамках которой преступники убеждали женщин пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с целью завладения положенным материнским капиталом.

В Москве была раскрыта изощренная мошенническая схема, в рамках которой преступники убеждали женщин пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с целью завладения положенным материнским капиталом. Подробности этой истории опубликовало издание RT.

Согласно информации, для реализации аферы была задействована целая группа лиц, игравших заранее прописанные роли. Все началось с того, что с потенциальной жертвой познакомился мужчина по имени Стас. После того как их отношения перешли в стадию романтических встреч, он представил женщину своей «тете» Инне, которая, по легенде, занималась продажей итальянских товаров.

На первом этапе мошенники убедили пострадавшую оформить кредит на сумму один миллион рублей, а впоследствии — еще один на 900 тысяч рублей. Даже сын женщины, вовлеченный в эту схему, взял на себя ссуду в размере 500 тысяч рублей ради помощи новой «родственнице».

Далее последовала тщательно спланированная инсценировка предложения о браке в одном из столичных торговых центров, куда Инна привела жертву под предлогом прогулки. Момент был обставлен с участием аниматора в костюме медведя, который вручил цветы, воздушные шары и обручальное кольцо. Через некоторое время через Инну было передано и свадебное платье.

Стас, представлявшийся успешным бизнесменом, систематически просил у женщины крупные суммы денег, ссылаясь на различные жизненные трудности — проблемы со здоровьем, тюремное заключение в другой стране, а впоследствии и вовсе потерю речи. Параллельно с этим «тетя» Инна настойчиво склоняла жертву к прохождению процедуры ЭКО для беременности от Стаса, что открывало бы доступ к материнскому капиталу.

Обман раскрылся в сентябре, когда женщина узнала, что её жених является нанятым актёром, получавшим от Инны плату за каждую встречу. Выяснилось, что именно Инна вела с пострадавшей романтическую переписку от имени Стаса, выманивая всё новые средства.

От действий этой же преступной группы пострадала и другая жительница Москвы — 63-летняя женщина, к которой мошенники подобрались через молодого человека, встречавшегося с её внуком и представлявшегося сыном той же Инны.

Ранее сообщалось, что во Франции раскрыли детали кровавой разборки наркобанд в центре Ниццы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.