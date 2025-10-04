Мошенники уговаривали женщину сделать ЭКО, чтобы забрать материнский капитал

В Москве была раскрыта изощренная мошенническая схема, в рамках которой преступники убеждали женщин пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с целью завладения положенным материнским капиталом. Подробности этой истории опубликовало издание RT.
Согласно информации, для реализации аферы была задействована целая группа лиц, игравших заранее прописанные роли. Все началось с того, что с потенциальной жертвой познакомился мужчина по имени Стас. После того как их отношения перешли в стадию романтических встреч, он представил женщину своей «тете» Инне, которая, по легенде, занималась продажей итальянских товаров.
На первом этапе мошенники убедили пострадавшую оформить кредит на сумму один миллион рублей, а впоследствии — еще один на 900 тысяч рублей. Даже сын женщины, вовлеченный в эту схему, взял на себя ссуду в размере 500 тысяч рублей ради помощи новой «родственнице».
Далее последовала тщательно спланированная инсценировка предложения о браке в одном из столичных торговых центров, куда Инна привела жертву под предлогом прогулки. Момент был обставлен с участием аниматора в костюме медведя, который вручил цветы, воздушные шары и обручальное кольцо. Через некоторое время через Инну было передано и свадебное платье.
Стас, представлявшийся успешным бизнесменом, систематически просил у женщины крупные суммы денег, ссылаясь на различные жизненные трудности — проблемы со здоровьем, тюремное заключение в другой стране, а впоследствии и вовсе потерю речи. Параллельно с этим «тетя» Инна настойчиво склоняла жертву к прохождению процедуры ЭКО для беременности от Стаса, что открывало бы доступ к материнскому капиталу.
Обман раскрылся в сентябре, когда женщина узнала, что её жених является нанятым актёром, получавшим от Инны плату за каждую встречу. Выяснилось, что именно Инна вела с пострадавшей романтическую переписку от имени Стаса, выманивая всё новые средства.
От действий этой же преступной группы пострадала и другая жительница Москвы — 63-летняя женщина, к которой мошенники подобрались через молодого человека, встречавшегося с её внуком и представлявшегося сыном той же Инны.
Ранее сообщалось, что во Франции раскрыли детали кровавой разборки наркобанд в центре Ниццы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.