Мошенники уговаривали женщину сделать ЭКО, чтобы забрать материнский капитал

Согласно информации, для реализации аферы была задействована целая группа лиц, игравших заранее прописанные роли. Все началось с того, что с потенциальной жертвой познакомился мужчина по имени Стас. После того как их отношения перешли в стадию романтических встреч, он представил женщину своей «тете» Инне, которая, по легенде, занималась продажей итальянских товаров.