Генсек ООН приветствует готовность ХАМАС освободить заложников

В ООН подчеркнули, что организация будет и далее содействовать усилиям по установлению режима прекращения огня, освобождению всех заложников и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к жителям сектора Газа. Как уточнил Дюжаррик, организация намерена оказывать поддержку на всех этапах урегулирования ситуации.