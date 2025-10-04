Ричмонд
Генсек ООН приветствует готовность ХАМАС освободить заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил поддержку готовности движения ХАМАС отпустить заложников и призвал прекратить вооруженное противостояние в секторе Газа. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает пресс-служба организации.

«Генеральный секретарь приветствует и воодушевлен заявлением ХАМАС о готовности освободить заложников и начать действовать на основе недавнего предложения президента США Дональда Трампа. Он настоятельно призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе», — отметил представитель генсека. Его слова передает ТАСС.

В ООН подчеркнули, что организация будет и далее содействовать усилиям по установлению режима прекращения огня, освобождению всех заложников и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к жителям сектора Газа. Как уточнил Дюжаррик, организация намерена оказывать поддержку на всех этапах урегулирования ситуации.

