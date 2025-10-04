Ричмонд
В США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом

Финансирование Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) может прекратиться через восемь дней из-за продолжающегося шатдауна. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт. По его словам, дефицит бюджета затронет контроль над ядерным арсеналом и обслуживанием реакторов для военных кораблей.

«У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на 8 дней. Затем нам придется применять чрезвычайные меры приостановки работы, что ставит нашу страну под угрозу», — заявил глава минэнерго. Его слова передает РИА Новости.

По информации министерства, в случае прекращения работы NNSA ряд важных операций окажутся заморожены. К ним относятся мониторинг состояния ядерных боеголовок, обслуживание ядерных реакторов на подводных лодках и авианосцах, а также проведение регулярных проверок безопасности объектов. В ведомстве отмечают, что подобная ситуация может сказаться не только на национальной безопасности, но и на международных обязательствах США по контролю над вооружениями.

Ранее поступала информация о том, что в США произошел шатдаун. Это означает, что правительство Штатов приостановило работу. Произошло это из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год. Во время шатдауна государственным учреждениям запрещается осуществлять финансовые расходы.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше