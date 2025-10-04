Раскрыты шокирующие подробности убийства женщины и ее 11-летнего сына в Якутске

Напомним, что в пятницу стало известно, что правоохранительные органы начали проверку после того, как в одной из квартир города были найдены тела женщины и ребёнка. В следственном управлении СК РФ по региону и в республиканской прокуратуре подтвердили, что личность лица, причастного к совершению преступления, уже установлена.