Раскрыты шокирующие подробности убийства женщины и ее 11-летнего сына в Якутске

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел 40-летней женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. По информации РИА Новости, полученной от источника, близкого к следственным органам, в совершении данного преступления подозревается дочь погибшей.
Как уточнил собеседник агентства, жертвами оказались супруга и сын Саввы Михайлова — известного в Республике Саха (Якутия) общественного деятеля, состоявшего в Коммунистической партии и участвовавшего в специальной военной операции. Сам Михайлов погиб в 2023 году, находясь на лечении в госпитале Санкт-Петербурга.
Напомним, что в пятницу стало известно, что правоохранительные органы начали проверку после того, как в одной из квартир города были найдены тела женщины и ребёнка. В следственном управлении СК РФ по региону и в республиканской прокуратуре подтвердили, что личность лица, причастного к совершению преступления, уже установлена.
