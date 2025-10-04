На трассе А-370 водитель насмерть сбил пешехода в Хабаровском крае

Около 20:00 водитель Honda CR-V, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, совершил наезд на мужчину, который шёл по обочине в попутном направлении. Пешеход находился на проезжей части не для перехода дороги, на его одежде не было световозвращающих элементов.