На трассе А-370 водитель насмерть сбил пешехода в Хабаровском крае

В Хабаровском районе вечером 3 октября на трассе А-370 «Уссури» произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
Около 20:00 водитель Honda CR-V, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, совершил наезд на мужчину, который шёл по обочине в попутном направлении. Пешеход находился на проезжей части не для перехода дороги, на его одежде не было световозвращающих элементов.
От полученных травм мужчина погиб до приезда скорой помощи. На участке трассы отсутствует искусственное освещение. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются, сообщает Госавтоинспекция.