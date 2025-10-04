Ричмонд
Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что в некоторых районах возможно временное ухудшение качества мобильной связи.

Ранее атака Вооружённых сил Украины привела к повреждениям объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации в Горловке в Донецкой Народной Республике. Вследствие массовой атаки БПЛА в центре города также повреждён ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования. Была ранена мирная жительница.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

