В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.

