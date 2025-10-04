В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.
