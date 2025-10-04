В ЕК не смогли объяснить, почему не отслеживали речь Путина на «Валдае»

В ЕК не прислушались к словам лидера России.
В Еврокомиссии ее представитель Паула Пинью не смогла объяснить журналистам, почему она не отслеживала речь президента РФ Владимира Путина на «Валдае». Пинью отказалась давать комментарии прессе по этой теме.
«Мы не следим за выступлениями президента Путина», — передает ТАСС заявление Пинью на брифинге в Брюсселе. Журналисты просили ее прокомментировать саркастические слова российского лидера об НЛО над Европой.
Ранее Путин посетил XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». На месте его проведения было 140 представителей из 42 стран, включая Великобританию, США, Германию, Китай, Индию, Иран, Бразилию ОАЭ и ЮАР. На заседании президент затронул различные вопросы, включая устройство многополярного мира, взаимоотношения России со странами Запада, позицию НАТО касательно Украины и многие другие.