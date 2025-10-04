В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

В Ленобласти объявили беспилотную опасность.
Власти Ленинградской области предупредили жителей о повышенной опасности, связанной с появлением беспилотных летательных аппаратов в небе региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в связи с угрозой возможна временная ограничения скорости мобильного интернета на территории Ленобласти.
«В Ленинградской области объявлена опасность, связанная с БПЛА. В целях безопасности жителей может быть зафиксировано понижение скорости мобильного интернета», — написал Дрозденко в telegram-канале.
Ранее силы ПВО уже уничтожили два беспилотника в Киришском и Гатчинском районах Ленинградской области, о чем также сообщал губернатор Александр Дрозденко. Тогда пострадавших и разрушений удалось избежать, а жителей региона призвали воздержаться от посещения промышленных зон и общественных мест.