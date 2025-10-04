У скончавшегося фигуранта дела Сулейманова прошли обыски перед арестом

Ранее сообщалось о задержании в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. Сулейманов считается одним из самых скрытных миллиардеров России, которого СМИ связывают с контролем над государственной системой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел». По некоторым данным, у Сулейманова есть судимости за мошенничество и отмывание денежных средств. Басманный суд Москвы заключил под стражу миллиардера Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Мера пресечения в виде ареста будет действовать до 2 декабря.