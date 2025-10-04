Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У скончавшегося фигуранта дела Сулейманова прошли обыски перед арестом

В правоохранительных органах сообщили о проведении обысков у Абакара Дарбишева незадолго до его ареста. Скончавшийся Дарбишев являлся фигурантом дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Незадолго до задержания у него прошли обыски», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о задержании в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. Сулейманов считается одним из самых скрытных миллиардеров России, которого СМИ связывают с контролем над государственной системой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел». По некоторым данным, у Сулейманова есть судимости за мошенничество и отмывание денежных средств. Басманный суд Москвы заключил под стражу миллиардера Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Мера пресечения в виде ареста будет действовать до 2 декабря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.