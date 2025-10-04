Ричмонд
Машина сгорела в гаражном кооперативе в Хабаровском крае

Пожарные спасли соседние боксы.

Источник: Комсомольская правда

В Амурске пожарные почти полтора часа боролись с сильным огнем в гаражном кооперативе. Пламя уничтожило один из боксов и находившийся внутри автомобиль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

3 октября в гаражном кооперативе Амурска загорелись металлические боксы, объединенные общей крышей. К моменту прибытия пожарных пламя быстро распространялось, угрожая соседним гаражам.

«Пожарные работали больше часа. Из одного бокса они успели эвакуировать машину, другой автомобиль спасти не удалось — он полностью выгорел. Также огонь повредил домашние вещи, которые владельцы хранили в гараже», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Соседние боксы удалось отстоять, никто из людей не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты Госпожнадзора МЧС России. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушения правил пожарной безопасности.