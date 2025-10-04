Машина сгорела в гаражном кооперативе в Хабаровском крае

«Пожарные работали больше часа. Из одного бокса они успели эвакуировать машину, другой автомобиль спасти не удалось — он полностью выгорел. Также огонь повредил домашние вещи, которые владельцы хранили в гараже», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.