Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: На Камчатке зарегистрировали 32 афтершока с магнитудой до 6,4

Из множества афтершоков на Камчатке лишь три были ощутимы для жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке за последние сутки зарегистрировано 32 афтершока с магнитудой от 3,7 до 6,4. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю через Telegram-канал.

Уточняется, что из множества афтершоков лишь три были ощутимы для жителей региона.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и гостям края настоятельно рекомендуется избегать приближения к этим вулканам», — подчеркнули в МЧС.

Недавно стало известно, что на Камчатке зарегистрировано около 120 повторных подземных толчков после мощного землетрясения. Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах региона некоторые из этих толчков ощущались с интенсивностью до 5 баллов по шкале MSK-64.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше