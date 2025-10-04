МЧС: На Камчатке зарегистрировали 32 афтершока с магнитудой до 6,4

На Камчатке за последние сутки зарегистрировано 32 афтершока с магнитудой от 3,7 до 6,4. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю через Telegram-канал.
Уточняется, что из множества афтершоков лишь три были ощутимы для жителей региона.
«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и гостям края настоятельно рекомендуется избегать приближения к этим вулканам», — подчеркнули в МЧС.
Недавно стало известно, что на Камчатке зарегистрировано около 120 повторных подземных толчков после мощного землетрясения. Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах региона некоторые из этих толчков ощущались с интенсивностью до 5 баллов по шкале MSK-64.