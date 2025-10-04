Из-за двух тысяч — за решётку? Суд рассмотрит дело грабительницы в Приморье

Обвинительное заключение предъявлено 45-летней жительнице Приморья, напавшей на незнакомую женщину с целью похищения сумки. Инцидент произошёл на одной из лавочек у многоквартирного дома в городе Спасске-Дальнем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина напала на незнакомку. Применив физическую силу, она нанесла ей несколько ударов и открыто похитила сумку, в которой находились денежные средства в размере 2 000 рублей. Похищенным фигурантка распорядилась по своему усмотрению.
По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Обидчицу женщины задержали, в отношении неё была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время дело передано в суд, который рассмотрит его по существу.
