Из-за двух тысяч — за решётку? Суд рассмотрит дело грабительницы в Приморье

Применив физическую силу, она похитила у незнакомой женщины сумку прямо возле многоквартирного дома.

Источник: PrimaMedia.ru

Обвинительное заключение предъявлено 45-летней жительнице Приморья, напавшей на незнакомую женщину с целью похищения сумки. Инцидент произошёл на одной из лавочек у многоквартирного дома в городе Спасске-Дальнем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина напала на незнакомку. Применив физическую силу, она нанесла ей несколько ударов и открыто похитила сумку, в которой находились денежные средства в размере 2 000 рублей. Похищенным фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Обидчицу женщины задержали, в отношении неё была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время дело передано в суд, который рассмотрит его по существу.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Находке неизвестные напали на владельца магазина. Мужчину ограбили и избили. Инцидентом заинтересовалась полиция.