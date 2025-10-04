Пенсионер случайно отравил 24 человека ядовитым газом

В Германии произошел серьезный инцидент с массовым отравлением людей токсичным газом. Как сообщает издание Bild, причиной чрезвычайной ситуации стал 79-летний пенсионер, по неосторожности вызвавший утечку фосфина, в результате которой пострадали 24 человека.
Инцидент произошел в районе Штадтфельд-Вест на улице Харбкерштрассе, где в подвале жилого дома вспыхнул пожар, приведший к выбросу в воздух ядовитого газа. Прибывшие на место пожарные сразу обнаружили резкий запах, который они охарактеризовали как смесь ароматов тухлой рыбы и чеснока.
Специальная проверка подтвердила, что это был фосфин — бесцветный и высокотоксичный газ, обычно используемый для дезинсекции и борьбы с вредителями. Возгорание способствовало активному распространению опасного вещества как внутри здания, так и на прилегающей территории.
По официальной информации, в результате отравления пострадали более двадцати человек, включая самих пожарных, сотрудников полиции и жильцов дома. Некоторым из пострадавших потребовалась срочная госпитализация. Большинство обратившихся за медицинской помощью жаловались на затрудненное дыхание, сильные головные боли и приступы головокружения.
В ходе расследования выяснилось, что в подвале, принадлежащем 79-летнему домовладельцу, хранились значительные запасы пестицидов. Соседи сообщили, что пожилой мужчина ранее работал дезинсектором и, вероятно, сохранил старые запасы ядовитых химикатов. Местные власти начали проверку по факту ненадлежащего хранения опасных веществ, создавшего реальную угрозу жизни и здоровью людей. Все обнаруженные химикаты были изъяты и направлены на специальную утилизацию. Причина возгорания в подвале устанавливается.
