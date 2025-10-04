Ричмонд
Взрывы прогремели над городом Кириши Ленобласти

Жители города Кириши в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около 3 часов ночи. Об этом стало известно в субботу, 4 октября.

Очевидцы описали характерный звук пролетающих дронов на окраине города, а затем — несколько громких взрывов и ярких вспышек в небе. Официальной информации о возможных последствиях атаки пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Позже губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил о возгорании в промзоне.

3 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

2 октября стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. В частности, над Крымом было уничтожено еще 13 дронов, в Белгородской области — 11, а в Саратовской — 10.

